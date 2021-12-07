За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 633 положительных результата, среди заболевших два школьника. С начала пандемии официально зафиксированы 133 тысячи 86 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписали 904 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 118 тысяч 66 южноуральцев. На лечении остаются 8 тысяч 361 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 31 скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 597 южноуральцев.
Между тем первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявили в России. Как защититься от «омикрона», читайте на нашем сайте.