Главный терапевт Челябинской области рассказала, опасен ли «омикрон» для привитых от коронавируса

Пятую волну заболеваемости, вызванную новым штаммом, ожидают в конце января

«Штамм „омикрон“ быстро преодолевает иммунную защиту у тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию или был привит давно и не получил бустерную дозу вакцины. Если говорить проще — не ревакцинирован»,

— рассказала Анна Мищенко.

«Согласно многочисленным исследованиям, вакцинация и ревакцинация — это эффективная защита от коронавируса, как против заражения, так и против тяжелого течения заболевания»,

— подчеркнула Анна Мищенко.

«Омикрон» способен поражать людей, ранее переболевших коронавирусом, давно сделавших прививку и вовремя не ревакцинировавшихся. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в региональном Минздраве со ссылкой на главного терапевта Челябинской области Анну Мищенко.Омикрон-штамм также опасен для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Среди них — иммунодефицитные состояния, онкология, сахарный диабет, гипертония, хронические заболевания легких и другие.В качестве особенностей «омикрона» терапевт выделила его высокую вирулентность. По разным данным, она в три-пять раз выше, чем у «дельты» и других штаммов. Инкубационный период сокращен до 7 дней, а клинические симптомы проявляются уже на третий день. Чаще всего, по данным специалиста, «омикрон» поражает детей и подростков . Также ему присуще бессимптомное носительство.

В Челябинской области, по данным Роспотребнадзора, «омикрон» в настоящее время не выявлен. Его появления в регионе ожидают в конце января. Как накануне сообщила врач-инфекционист горбольницы № 8 Екатерина Стенько, Южному Уралу в очередной раз дана фора для подготовки больниц к наплыву пациентов и своевременной вакцинации. Она необходима, чтобы защитить себя и близких и, в случае с ревакцинацией, подстегнуть иммунитет, который по истечении полугода ослабевает. Значение титров антител при этом не имеет значения.

В Челябинской области ожидают новую волну коронавируса к концу января. В регионе готовы развернуть дополнительные ковидные койки, если появится такая необходимость. Тем временем коллективный иммунитет к коронавирусу в Челябинской области достиг 57,6%. Южноуральцы начали активнее делать прививки, выйдя с новогодних каникул.

Пациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон» в декабре 2021 года. Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.