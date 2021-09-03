Челябинцам разрешат менять вакцину при ревакцинации от коронавируса

Пациент сможет попробовать все доступные препараты для профилактики новой инфекции

При проведении ревакцинации против коронавируса пациент может привиться вакциной любой другой марки. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщила заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

«Замена вакцин показана. Если вы полгода назад прививались какой-то вакциной, например, „ЭпиВакКорона“, то сейчас вы вполне можете привиться „Спутником V“. Если вы ставили „Спутник V“, то сейчас можете поставить „КовиВак“. Более того некоторые врачи считают, что это правильно, и даже рекомендуют менять препараты при иммунизации. Главное — соблюдать интервалы между прививками», — говорит Татьяна Софейкина.

Также эпидемиолог напоминает, что пока в России есть только один препарат, который предполагает введение одного компонента — это «Спутник Лайт». Если пациент хочет пройти ревакцинацию другой вакциной, а все они состоят из двух компонентов, ему придется ставить две прививки.

Кроме того, Софейкова призывает уже привитых южноуральцев не отказываться от ношения маски. После введения второй дозы маску следует носить как минимум месяц — пока сформируется иммунитет.

«Также есть люди, которые не ответили на прививку. Их мало, доли процента, но они есть. И однозначно говорить: я укололся и теперь у меня точно иммунитет — это ошибка. У нас были случаи заболевания коклюшем у деток, привитых против коклюша. Такое может случиться после любой прививки. Это особенность иммунитета, и поэтому маску все равно носить нужно. Даже если вы поставили прививку и получили антитела, мы не можем сказать, какой уровень антител защитит вас при определенной вирусной нагрузке. Возможно, у больного человека будет такое массивное выделение вируса, которое пробьет ваш иммунитет. Зато маска защитит вас от массивного выделения вируса, и, может быть, вы получите маленькую дозу, с которой ваш иммунитет справится», — замечает Татьяна Софейкова.

Также медики рассказали, как правильно совместить прививки от коронавируса и от гриппа.



Единственным способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается прививка. В выходные, 4 и 5 сентября, в ТРК Челябинской области продолжат ставить прививки от коронавируса. Публикуем адреса и график работы мобильных пунктов.



