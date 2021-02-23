На Южном Урале идет массовая вакцинация граждан от коронавируса. Регион получил десятки тысяч доз вакцины «Спутник V», потому медики могут прививать всех желающих, кроме детей. Минздрав Челябинской области рассказал о преимуществах записи на прививку через портал «Госуслуги».
Перечислим их все.
1. Подать заявку на вакцинацию можно не выходя из дома.
2. Человек может самостоятельно выбрать удобные пункт, дату и время прививки.
3. Если возможность выбора времени отсутствует, можно оставить заявку в листе ожидания.
4. После отправки заявки сотрудники медицинской организации сами свяжутся с вами по указанному телефону для согласования данных.
Напомним, записаться на прививку также можно в регистратуре своей поликлиники или по номеру «122».
Для тех, кто сомневается: нужна ли прививка или нет, — мы встретились с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ Людмилой Ратниковой и задали шесть провокационных вопросов о вакцинации. Ответы ученого-инфекциониста читайте по этой ссылке.
Ранее мы рассказали историю челябинца, который перенес коронавирус и уже полгода страдает от «постковидного синрома». А также про пенсионера, который переболел коронавирусом три раза.
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