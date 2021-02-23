Челябинцам рассказали о преимуществах записи на прививку от коронавируса через «Госуслуги»

Как еще можно подать заявку на вакцинацию

На Южном Урале идет массовая вакцинация граждан от коронавируса. Регион получил десятки тысяч доз вакцины «Спутник V», потому медики могут прививать всех желающих, кроме детей. Минздрав Челябинской области рассказал о преимуществах записи на прививку через портал «Госуслуги».

Перечислим их все.

1. Подать заявку на вакцинацию можно не выходя из дома.

2. Человек может самостоятельно выбрать удобные пункт, дату и время прививки.

3. Если возможность выбора времени отсутствует, можно оставить заявку в листе ожидания.

4. После отправки заявки сотрудники медицинской организации сами свяжутся с вами по указанному телефону для согласования данных.

Напомним, записаться на прививку также можно в регистратуре своей поликлиники или по номеру «122».





Для тех, кто сомневается: нужна ли прививка или нет, — мы встретились с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ Людмилой Ратниковой и задали шесть провокационных вопросов о вакцинации. Ответы ученого-инфекциониста читайте по этой ссылке.

Ранее мы рассказали историю челябинца, который перенес коронавирус и уже полгода страдает от «постковидного синрома». А также про пенсионера, который переболел коронавирусом три раза.

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