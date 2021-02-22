«Нужно пользоваться тем, что есть»: инфекционист о вакцине от коронавируса и необходимости прививаться

Мы задали несколько провокационных вопросов ученому из Челябинска

Сделать прививку от коронавируса, наконец, может каждый. Вакцинация взрослых идет в поликлиниках и в медцентрах крупных промышленных предприятий. А совсем скоро ее начнут проводить в ТРК. Однако многие сомневаются: стоит ли торопиться?

Поэтому мы задали несколько провокационных вопросов о вакцинации доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ Людмиле Ратниковой.

А, может, лучше переболеть?

— Однозначно привиться! Чтобы не реагировать на коронавирус, к этой инфекции нужно иметь иммунитет. А его можно создать прививкой. Вакцина есть, и она доступна всем желающим гражданам, кроме детей.

В первую очередь, я советую привиться людям, которые еще не болели. А также людям, которых можно отнести к группам риска, то есть тем, кто активно общается и контактирует с большим количеством других людей.

Стоит ли прививаться за компанию с близкими, с другом?

— За компания лучше не прививаться. У прививки от коронавируса есть свои противопоказания. Они указаны в инструкции. И подходить к вакцинации нужно разумно. Так прививку не ставят, если у человека есть аутоиммунные заболевания: например, аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунное воспаление печени, некоторые аллергические реакции, атопический дерматит... Иммунитет таких пациентов может выдать гиперреакцию. Хотя, может быть, и ничего не случится.

Если вы сомневаетесь: прививаться или нет, — этот вопрос нужно решать индивидуально со своим лечащим доктором или с доктором, который будет проводит осмотр перед прививкой. Расскажите ему о своих опасениях.

Все по той же причине я не советую людям с хроническими заболеваниями прививаться в торговых центрах. Им нельзя проводить вакцинацию наспех. Перед прививкой доктор должен поговорить с пациентом не торопясь, а после прививки человек должен иметь возможность посидеть или даже полежать на кушетке. Ведь реакцию организма трудно предугадать.

Никакой реакции на прививку в идеале быть не должно?

— Реакция на прививку — это нормально. В организм вводится чужеродный агент — организм обязан на него реагировать. Это могут быть повышение температуры, некоторые неприятные ощущения. Но все это проходит без следа.





Большинство людей переносят прививку «Спутником V» хорошо. У меня есть знакомые, которые прививались в возрасте 75+. И все в порядке: у них не было никаких побочных эффектов и сформировался поствакцинальный иммунитет. Хотя чем старше человек, тем хуже у него вырабатывается иммунитет. Так природа заложила.

Что будет, если человек переболел бессимптомно, а потом привился?

— Переболевшим прививаться не нужно. Однозначное «нет». Зачем? Определенный иммунитет у них сформирован. Так происходит после каждой инфекции. На какой-то период этот иммунитет должен защищать человека от повторного заражения. Как минимум на три месяца, а то и на полгода человек защищен.

Повторное заражение тоже возможно при попадании слишком большого количества вируса. Но в этом случае болезнь не будет тяжелой. Тяжело болеют лишь единицы.

Иногда люди сдают анализы и удивляются: я переболел, а антител нет. Это вопрос качества тест-систем, по которым определяли антитела. Защита от коронавируса в любом случае должна быть сформирована.

Кроме того, после исчезновения антител при встрече с коронавирусом у человека включается клеточный иммунитет — это клеточная память, которая также помогает бороться с инфекцией.

Если человек переболел бессимптомно и не знает об этом, если он не сдавал анализ на антитела, но привьется, хуже точно не будет. Прививка не навредит, потому что никакой живой вирус не вводится. И организм продолжит нарабатывать антитела.

Какая вакцина из трех российских лучше?

— В России созданы три вакцины от коронавируса: «Гам-КОВИД-Вак» (больше известная под торговой маркой «Спутник V»), новосибирская вакцина «ЭпиВакКорона» и московская «КовиВак». Все они вызывают иммунный ответ и формируют иммунитет к коронавирусу, то есть являются эффективными.

Чтобы сравнивать их, как вакцины от гриппа, нам нужно время. Лаборатория нашего вуза отслеживает состояние поствакцинального иммунитета южноуральцев. Предварительные данные пока есть только по «Спутнику V». Иммунитет к коронавирусу сохраняется у привитых как минимум в течение полугода.

Защитит ли вакцина от новых штаммов коронавируса?

— Все новые разновидности коронавируса: африканский, британский и прочие, — сформированы на основе стандартного типа SARS-CoV-2. Поэтому теоретически вакцина должна защищать и от них. Правда, этот вопрос пока не изучался.

Сами вакцины будут совершенствоваться, как совершенствуются те же вакцины от гриппа. Например, сегодня уже существуют четырехкомпонентные вакцины, которые содержат защиту от четырех штаммов вируса гриппа. Создание вакцин в России давно и хорошо отлажено. Этим занимаются ключевые научные учреждения, которые и подарили нам вакцину от коронавируса. Я думаю, что они будут обновлять состав своих вакцин. А пока нужно пользоваться тем, что есть.