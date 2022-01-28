Симптомы коронавируса при омикроне отличаются от проявлений болезни, которые были описаны до появления нового штамма. Об этом в среду, 28 января, во время пресс-конференции рассказал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.
Так как коронавирус является респираторной инфекцией, омикрон чаще всего начинается с боли в горле. По словам Антонова, она может быть незначительной и проявляться в виде першения или легкого дискомфорта.
Также при омикроне появляется выраженная головная боль, которая не дает отклик на прием противовоспалительных препаратов.
«И еще один нехарактерный симптом, которого мы не видели раньше, — это тянущая, интенсивная боль в пояснице», — говорит Владимир Антонов.
Температура при омикроне, по словам доктора, обычно не повышается выше 37—37,2 градуса. Если у пациента высокая температура, значит, это не омикрон или к болезни присоединилась другая инфекция.
Антонов напоминает, что омикрон остается коронавирусом. И, по оценке ВОЗ, он все так же представляет опасность для пациентов из группы риска. У пожилых, у людей с хроническими недугами, у беременных и детей, у непривитых и не прошедших ревакцинацию взрослых новый штамм также может привести к осложнениям.
По данным регионального Минздрава, на конец этой недели в Челябинской области официально подтверждены 42 случая заражения омикрон-штаммом.
Очередной пик пандемии в Челябинской области можно ждать через месяц.
За минувшие сутки медики региона провели более 16,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус и получили 1656 положительных результатов. Среди заболевших 223 школьника.