Челябинский врач назвал нетипичный симптом омикрона

На Южном Урале официально подтверждены 42 случая нового штамма

Симптомы коронавируса при омикроне отличаются от проявлений болезни, которые были описаны до появления нового штамма. Об этом в среду, 28 января, во время пресс-конференции рассказал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

Так как коронавирус является респираторной инфекцией, омикрон чаще всего начинается с боли в горле. По словам Антонова, она может быть незначительной и проявляться в виде першения или легкого дискомфорта.

Также при омикроне появляется выраженная головная боль, которая не дает отклик на прием противовоспалительных препаратов.

«И еще один нехарактерный симптом, которого мы не видели раньше, — это тянущая, интенсивная боль в пояснице», — говорит Владимир Антонов.

Температура при омикроне, по словам доктора, обычно не повышается выше 37—37,2 градуса. Если у пациента высокая температура, значит, это не омикрон или к болезни присоединилась другая инфекция.

Антонов напоминает, что омикрон остается коронавирусом. И, по оценке ВОЗ, он все так же представляет опасность для пациентов из группы риска. У пожилых, у людей с хроническими недугами, у беременных и детей, у непривитых и не прошедших ревакцинацию взрослых новый штамм также может привести к осложнениям.

По данным регионального Минздрава, на конец этой недели в Челябинской области официально подтверждены 42 случая заражения омикрон-штаммом.

Очередной пик пандемии в Челябинской области можно ждать через месяц.



За минувшие сутки медики региона провели более 16,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус и получили 1656 положительных результатов. Среди заболевших 223 школьника.

