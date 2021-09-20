Более шести тысяч человек привились в минувшие выходные от ковида и гриппа в Челябинской области

Вакцинация проходила на избирательных участках и в больших ТРК

За последние три дня рекордное число южноуральцев привилось от ковида и гриппа в Челябинской области. Речь идет о тех людях, кто пришел за прививкой в крупные ТРК и на избирательные участки, где во время выборов также работали бригады медиков. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Чаще всего южноуральцы использовали возможность привиться на избирательных участках.

«Здесь медики поставили землякам 4590 прививок от гриппа и 1617 прививок от коронавируса», — замечают в пресс-службе.

В ТРК южноуральцы прививались реже: всего поставлена 521 прививка от коронавируса. Судя по всему, люди делали выбор в пользу избирательных участков, так как они находятся ближе к дому.

В целом прививочная кампания минувших выходных показала рекордную «явку». Например, на прошлой неделе в субботу и воскресенье от ковида привились 987 человек, а на этот раз — больше двух тысяч.

Между тем в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».