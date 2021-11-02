Глава Минздрава Челябинской области рассказал, с чего начать лечение до прихода врача

Жители региона жалуются на долгое ожидание специалиста

В Челябинской области с начала пандемии подтвердили 111 772 случая коронавируса, за минувшие сутки — 531 новый случай. Южноуральцы жалуются на долгое ожидание врача, из-за чего им приходится заниматься самолечением. Министр здравоохранения региона Юрий Семенов 2 ноября на брифинге сообщил, что определенная напряженность есть, и дал рекомендации по безопасному лечению для пациентов до подтвержденного диагноза «коронавирус».



«Определенная напряженность с ожиданием врача на сегодняшний день есть, но мы работаем в этом направлении. Стараемся, чтобы к пациенту пришли в течение суток. Лечение всегда будет зависеть от симптомов. Если есть высокая температура и катаральные явления в виде насморка, то до снижения жара назначается парацетамол, применяются средства для промывания носа. С первых дней можно принимать противовирусные препараты: арбидол, в виде капель — „Гриппферон“ и интерферон», — рассказал Юрий Семенов.

Министр отметил также, что более конкретное лечение может быть назначено только после осмотра врача.

Кроме того, в длинные нерабочие дни челябинцам рекомендуют позаботиться о своем здоровье и поставить прививку от коронавируса. Чтобы снизить нагрузку на поликлиники, в городе будут организованы дополнительные пункты вакцинации.