98 южноуральцев выписали из ковидных госпиталей за сутки

На лечении остаются 2863 пациента

На сегодняшний день, 10 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 61 128 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 98 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на лечении в больницах остаются 2863 южноуральца. Те, кто не имеет хронических заболеваний или клинических признаков болезни, лечатся дома под присмотром врачей.

За сутки выздоровели 98 пациентов, всего с начала пандемии из больниц выписали 55 540 человек.

«За прошедшие сутки скончались девять человек. От коронавируса — восемь пациентов, от других причин — один пациент»,— уточнили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Всего медики провели 2 098 899 исследований, 10 243 из которых — за прошедшие сутки.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Посмотреть график работы передвижных лабораторий можно здесь.