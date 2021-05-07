Жителей Челябинской области приглашают на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Полный список и время работы прививочных пунктов в торгово-развлекательных комплексах

На Южном Урале продолжается прививочная кампания от коронавируса. 8, 9 и 10 мая в крупных торгово-развлекательных центрах городов Челябинской области любой желающий может поставить вакцину от COVID-19. Министерство здравоохранения региона обновило список и время работы прививочных пунктов в ТРК.

Так, в Челябинске в субботу, 8 мая, прививку можно поставить в торговом городе «Алмаз», около «Леруа Мерлен», с 10:00 до 15:00. С 12:00 до 16:00 пункт вакцинации будет работать в ТРК «Космос», а с 10:00 до 16:00 — в ТРК «Родник». В «Кубе» прививочный пункт принимает с 10:00 до 13:00, а в торговом комплексе «КС» — с 11:00 до 16:00. Прививку от коронавируса также можно поставить в МФЦ по улице Труда с 10:00 до 13:00 и с 12:00 до 18:00 на фуд- зоне маркета «Белый рынок».

В воскресенье, 9 мая, прививочный пункт будет открыт в ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00. А в понедельник, 10 мая, в торговом городе «Алмаз» на втором этаже с 10:00 до 16:00 и около «Леруа Мерлен» с 10:00 до 15:00.

Пункты вакцинации будет действовать также в центрах Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Коркино и Бредов.

Так, 8 мая, в Магнитогорске с 11:00 до 15:00 прививки можно поставить в комплексах «Jazz Mолл», 1 этаж; «Континент», 3 этаж; «Гостиный двор», 2 этаж; «Семейный парк», 1 этаж; в торговой галерее «Весна», 1 этаж. 10 мая в это же время магнитогорцев будут ждать на вакцинацию в торгово-развлекательных комплексах.

В Копейске прививку можно будет поставить в ТРК «Слава» 8 и 10 мая с 10:00 до 14:00.

В Миассе 8 мая прививочный пункт будет работать в ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00, а 10 мая — в ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00. В Златоусте желающие поставить вакцину могут подойти с 11:00 до 14:00 в ТРК «Тарелка».

В Коркино пункт вакцинации откроется завтра, 8 мая, на стадионе «Горняк» с 10:00 до 14:00. В Бредах 10 мая на прививку приглашают в магазин «Магнит» по улице Торговая, 1 с 10:00 до 15:00.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС. На месте южноуральцы заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.