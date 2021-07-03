210 южноуральцев заболели коронавирусом за сутки

На лечении в больницах остается 2261 пациент

На сегодняшний день, 3 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 66866 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 210 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях остается 2261 пациент. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие хронических заболеваний или клинических проявлений болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За минувшие сутки выздоровело 172 южноуральца. Всего с начала пандемии COVID-19 из больниц выписан 61521 человек.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки скончались 13 пациентов. От коронавируса — восемь человек, от других болезней, при этом ковид был сопутствующим, — пять южноуральцев.

«С начала пандемии медики провели методами ИФА и ПЦР 2 529 446 исследований. За сутки тесты прошли 11233 южноуральца»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По традиции, в эти выходные, 3 и 4 июля, все желающие жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий смотрите в нашем материале.

Отметим, вакцину от COVID-19 уже поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова.