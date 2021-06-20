104 южноуральца выписаны из ковидных госпиталей за сутки

На лечении остаются 2050 пациентов

На утро 20 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 64816 случаев заболевания COVID-19. За сутки заболели 103 человека. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях остаются 2050 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие признаков заболевания или хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 59772 человека, 104 из которых — за прошедшие сутки.

По данным Минздрава Челябинской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли два южноуральца.

За время пандемии коронавируса проведено 2 410 058 исследований. За прошедшие сутки медики протестировали 10 098 жителей Челябинской области.

Напомним, в эти выходные все желающие могут вакцинироваться в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно посмотреть на нашем сайте.