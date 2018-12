/ Усилия Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от досадного поражения

Гол Александра Овечкина и результативный пас Евгения Кузнецова не помогли «Вашингтон Кэпиталз» одержать верх над «Вегас Голден Найтс». Финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли забросили на двоих 8 шайб.

Первым из русских игроков «Вашингтона» отличился Овечкин. При счете 1:1 «Александр Великий» поймал отскочившую от лицевого борта шайбу и броском с неудобной руки вывел «Столичных» вперед.

Благодаря этому голу он достиг отметки 20 голов в сезоне. Данная отметка покорилась российскому форварду 14-й раз подряд за карьеру. Александр Овечкин забрасывал 20 и более голов в каждом из своих сезонов в НХЛ. Капитан «Вашингтона» стал шестым таким игроком в истории лиги.

Затем отличился и «Кузя». При счете 3:2 в пользу «Вегаса» в середине третьего периода. Евгений Кузнецов отдал голевой пас на Якуба Врану, который мощным щелчком сравнял счет.

Забавный эпизод случился после финальной сирены. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери спародировал знаменитое празднование челябинца, изобразив птичку. Именно таким образом обычно отмечает голы воспитанник «Трактора».

The heck is this, Fleury? pic.twitter.com/PIFhGVSfXG