/ Андрей Назаров пригласил в свой бар в Челябинске тренера «Сент-Луиса»

Наставнику обладателей Кубка Стэнли пообещали, что встреча пройдет без драк.

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров открыл в родном Челябинске бар «Круазе». В разговоре с представителем спортивного интернет-портала «Чемпионат» экс-тренер «Трактора» отметил, что первым в списке звездных гостей бара может оказаться Крэйг Берюбе. Это тренер «Сент-Луиса» — команды, одержавшей победу в финале НХЛ.

Рад, что из нашего тафгайского цеха вышел тренер, выигравший Кубок Стэнли. Мы с Берюбе всегда были противниками на льду, часто ругались и закусывались. Теперь же хочу пригласить господина Берюбе в мой бар, который недавно открылся в Челябинске. Выпьем по кружке пива, сыграем в бильярд. Обещаю, что обойдётся без драк. — сказал Андрей Назаров.

Бывший тренер «Трактора» также поздравил с получением Кубка Стэнли Владимира Тарасенко, нападающего «Сент-Луиса». Назаров назвал форварда толковым парнем.