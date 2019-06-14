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/ Новичок «Трактора» Лукаш Седлак рассказал о новом вызове в профессиональной карьере

Новичок «Трактора» Лукаш Седлак рассказал о новом вызове в профессиональной карьере

«Даже не думал о том, что буду играть на таком уровне», - отметил чешский легионер.
сегодня в 09:52
  |  Хоккей

Новобранец челябинского «Трактора» Лукаш Седлак дал большое интервью пресс-службе «черно-белых». В нем новобранец рассказал о том, почему выбрал именно хоккей, кто является для него примером для подражания, а также как семья отреагировала на переезд в Россию.

Я встал на коньки, когда мне было 3 года, все дети в детском саду уже катались на коньках, а я не умел и не хотел, чтобы они надо мной смеялись. Поэтому мы с мамой пошли на открытый каток, а после к моим родителям подошел папа кого-то из детей и сказал, что я катаюсь неплохо для хоккея, и родители решили попробовать. — рассказал Лукаш Седлак пресс-службе «Трактора».

Своим примером для подражания чешский форвард называет Яромира Ягра. Сам Лукаш Седлак говорит, что никогда не мог представить, что попробует свои силы в большом хоккее.

Даже не думал о том, что буду играть на таком уровне. И если бы я мог вернуться в детство и дать себе совет, то я бы посоветовал продолжать получать удовольствие от игры, выкладываться на все 100% на каждой тренировке и наслаждаться. — отметил Лукаш Седлак.

По словам Лукаша Седлака, семья с пониманием отнеслась к его выбору продолжить карьеру в России. Выяснилось, что мама новичка «Трактора» — учительница русского языка. Форвард отметил, что она дает ему советы по изучению. Сам Лукаш Седлак говорит, что продолжение карьеры в КХЛ — это в первую очередь новый опыт.

Моя мама — учитель русского языка, в молодости она дважды была в России, провела у вас примерно полгода, поэтому имеет представление о стране в целом. Для меня это будет новый опыт, надеюсь, что всё будет хорошо. Мама дает мне советы по изучению русского языка, он достаточно сложный, но мне нравятся языки, я уже купил учебник по русскому, учу алфавит. Надеюсь, что когда научусь читать, всё будет гораздо проще. Многие слова в русском языке похожи на слова в чешском. — сказал Лукаш Седлак.

Напомним, Лукаш Седлак подписал контракт с «Трактором» в это межсезонье. Соглашение между командой и чешским нападающим, до этого игравшим в системе «Коламбус Блю Джекетс», рассчитано на 2 года. В челябинской команде легионер взял себе 45-й номер.

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