/ Челябинец Виталий Абрамов вышел на третью строчку бомбардиров лиги Квебека

Форвард набрал 8 очков за 5 последних матчей.

В конце декабря в Баффало стартует молодежный Чемпионат Мира по хоккею. Одним из главных челябинских претендентов на участие в турнире является форвард Виталий Абрамов, играющий за клуб «Викториявилль» в юниорской лиге Квебека. Сейчас Абрамов является одним из лидеров бомбардирской гонки, за последние 5 встреч он набрал 8 (3+5) очков. Всего же в активе южноуральского форварда 43 (16+27) очков в 27 матчах, он идет третьим в списке лучших. Впереди только Алекс Барре-Буле с 57 очками и Филип Задина с 46. В прошлом году звание главного бомбардира завоевал именно челябинец, тогда он набрал 104 очка в 66 встречах.

Отметим, что в 2016 году Виталий Абрамов был задрафтован клубом «Коламбус Блю Джекетс» под 65-м номером. Сейчас за эту команду выступает еще один южноуралец — коркинец Артемий Панарин. Помимо Абрамова на участие в МЧМ-2017 из Челябинска претендуют голкипер Владислав Сухачев, защитники Дмитрий Алексеев, Александр Шепелев и форварды Виталий Кравцов, Марсель Шолохов.