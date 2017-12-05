/ Абонементы на игры сборной России на юниорском ЧМ по хоккею поступили в продажу

Болельщики могут купить «пакет» билетов на определенный день или определенную команду.

На Южном Урале стартовала продажа абонементов на юниорский Чемпионат по хоккею в 2018 году. Болельщики Челябинска и Магнитогорска уже сейчас могут приобрести проходки на несколько матчей, цена на них начинается от 1 тысячи рублей. Через месяц, в январе, стартует вторая очередь продаж. С 1 января в свободном доступе появятся отбельные билеты на матчи.



В Челябинске и Магнитогорске доступны абонементы, а с 1 января будет открыта продажа билетов на отдельные игры. Мы понимаем, что болельщики ждут этого события. Чтобы удовлетворить спрос, мы первым делом запускаем продажу абонементов. Цена на отдельные билеты будет что выше, поэтому предлагаем абонементы. Цены на них начинаются от 990 рублей с учетом скидки. — рассказал вице-губернатор Вадим Евдокимов.

Отметим, что абонементы доступны как на отдельные дни соревнований, так и на игры определенной сборной. Болельщики смогут выбрать приемлемый для себя формат, чтобы не пропустить ни одной важной встречи.



Также сейчас готовится к запуску мобильное приложение, которое упростит навигацию по Чемпионату. Там будут собраны разные точки продаж — городские зрелищные кассы, Уралпромбанк и официальный сайт ИХФ.



Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.