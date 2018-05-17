/ Голкипера сборной России Василия Кошечкина вывезли на лед в тележке

Видеоролик набирает популярность среди хоккейных фанатов.

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Видео, где вратаря сборной России по хоккею Василия Кошечкина вывозят из раздевалки в тележке, вызвало большой интерес у интернет-пользователей. Этот момент попал во фрагмент прямого эфира, который транслировался на арене в Копенгагене. Видео было снято перед третьим периодом матча против Швеции.

Василия вывезли, и Василий вывозит! Два подряд момента у шведов, но оба раза Кошечкин не дает себя переиграть в ближнем бою. — комментируют в группе «Хоккейный клуб СКА» в Истаграмм.

Главный тренер команды объяснил, что лед от раздевалок находится достаточно далеко. Василий Кошечкин весит 110 килограммов, плюс экипировка около 30 кг. Идти ему тяжело, поэтому голкипера вывозят на тележке.

Особенно позабавила пользователей в видеоролике закадровая музыка из «Звездных войн». Некоторые даже прозвали Кошечкина «Императором Васей».