/ В НХЛ не увидели причину наказывать Евгения Кузнецова после скандального видео

Форвард еще раз извинился за произошедшее перед хоккейным миром.

НХЛ завершила проверку, организованную после появления в Сети скандального видео с участием Евгения Кузнецова. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» на записи замечен рядом с веществом, похожим на наркотик.*

Представители НХЛ приняли во внимание объяснение Кузнецова. Нападающий не стал отрицать, что на видео он, однако заметил, что события происходили год назад. В происходящем, по словам Евгения Кузнецова, он не участвовал, лишь зашел в номер к знакомым и быстро его покинул. Кроме того, хоккеист несколько раз извинился перед хоккейным миром за произошедшее.

Хотя я никогда не принимал запрещенные наркотики в своей жизни и карьере, я хотел бы публично извиниться перед «Кэпиталз», моими товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми остальными за то, что поставил себя в плохую ситуацию. Это был тяжелый урок для меня. — сообщил Евгений Кузнецов.

Словам хоккеиста нашли подтверждение.

Хотя мы, конечно, не поощряем и не одобряем некоторые из решений, которые он принял в эту ночь, отчет Кузнецова о произошедших событиях совпадает с другой информацией, которую мы смогли собрать, и мы не нашли оснований ставить под сомнение его версию в отношении того, что произошло, а что нет. Мы считаем вопрос формально закрытым. — сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

Комментарий представителя лиги опубликованы на официальном сайте НХЛ. Там же разместили заявление клуба «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» также отметили, что недовольны поведением Кузнецова, но повода для санкций нет.

В дополнение к нашей собственной юридической проверке мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, распространенное в социальных сетях. Хотя мы разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неудачной ситуации. Евгений был и остается потрясающим игроком и активным членом нашего сообщества, и мы ожидаем, что он извлечет уроки из этого опыта и поддержит как стандарты, которые предлагает организация, так и свои собственные. — сообщают представители «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, хоккейные эксперты сразу после публикации видео с Евгением Кузнецовым отметили, что хоккеист никогда не был замечен в подобных историях. «На Женьку даже думать не буду», — сказал Анатолий Картаев.





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