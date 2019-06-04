Малыша назвали Федором.

Нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов во второй раз стал отцом. У форварда и его жены родился второй ребенок. О пополнении в семье Кузнецовых сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «Трактора». Новорожденному мальчику дали имя Федор.

От лица клуба поздравляю Женю и Настю Кузнецовых с этим прекрасным событием в жизни! Рождение детей это всегда невероятные эмоции, новый жизненный этап и огромная ответственность. Желаю молодым родителям и маленькому Фёдору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединиться к моим словам. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Пара уже воспитывает дочь по имени Есения. Отметим, что по информации спортивных СМИ, Евгений Кузнецов сразу после чемпионата мира в Словакии улетел к жене в Вашингтон, которая как раз готовилась к родам.