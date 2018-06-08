/ Южноуральцы гордятся завоеванным Кузнецовым Кубком Стэнли

Первый клуб челябинского хоккеиста принес свои поздравления.

Челябинский «Трактор» одним из первых поздравил своего воспитанника с завоеванием престижной награды Национальной хоккейной лиги. Евгений Кузнецов в составе «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли. «Кузя» поставил личный рекорд в плей-офф и набрал 32 очка в плей-офф.

Евгений в очередной раз доказал высочайший уровень челябинского и российского хоккея. Им гордится город, Южный Урал и вся страна. Мы также поздравляем первых тренеров Евгения Кузнецова — Владимира Шабунина, Александра Шварева и Виктора Демченко! — прокомментировали в ХК «Трактор».

Сейчас Евгения Кузнецова ждут на родине — в Челябинске, с трофеем.