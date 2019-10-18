«Трактор» подвел итоги конкурса на лучшее фото в шлемофоне

Он был запущен в Инстаграме, а итоги подвели на официальном сайте клуба.

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ХК «Трактор» проводил конкурс на лучшее фото или видео в фирменной маске в Инстаграме. Всего клуб отобрал 10 финалистов из всех, кто сделал публикаций. Голосование за них проходило на официальном сайте «черно-белых».

За всех участников отдали свои голоса более 5400 человек. Первое место занял болельщик Владислав. Он набрал 33% от всех голосов. Клуб вручит ему заслуженный приз — современные беспроводные наушники.

«Я из Челябинска, за „Трактор“ болею уже давно, с самого детства, как отец начал на игры водить. Все болеем, до сих пор иногда хожу. Команде желаю побед, собраться, меньше пропускать и больше забивать», — поделился победитель конкурса.

Всего эту маску в виде шлефомона «примерили» уже более 8000 человек. Также помимо данной Инстаграм-маски, существует еще один вариант от ХК «Трактор»: Мишка Кью с логотипом клуба на щеке. Оба варианта можно попробовать уже сейчас, зайдя в официальный аккаунт «Трактора» в Инстаграме.