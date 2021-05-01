Кем пополнится «Металлург» и «Трактор» в день открытия рынка свободных агентов? Таблица переходов КХЛ-2021

Ожидаемые сделки и подтвержденные трансферы — в таблице ИА «Первое областное»

Традиционно начало мая в КХЛ — время открытия рынка свободных агентов. Именно в День Весны и Труда все слухи, которые крутятся вокруг хоккеистов и команд, подтверждаются или опровергаются. Не станет исключением и 1 мая 2021 года.



Будут работать на рынке свободных агентов челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Инсайдеры и эксперты уже «сватают» в южноуральские команды разных игроков как из команд КХЛ, так и из Европы и Северной Америки. ИА «Первое областное» собрало все слухи и подтвержденные трансферы в одной таблице.

Отметим, жирным шрифтом выделены подтвержденные переходы. Остальное является официально не подтвержденной информацией.