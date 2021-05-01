Традиционно начало мая в КХЛ — время открытия рынка свободных агентов. Именно в День Весны и Труда все слухи, которые крутятся вокруг хоккеистов и команд, подтверждаются или опровергаются. Не станет исключением и 1 мая 2021 года.
Будут работать на рынке свободных агентов челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Инсайдеры и эксперты уже «сватают» в южноуральские команды разных игроков как из команд КХЛ, так и из Европы и Северной Америки. ИА «Первое областное» собрало все слухи и подтвержденные трансферы в одной таблице.
Отметим, жирным шрифтом выделены подтвержденные переходы. Остальное является официально не подтвержденной информацией.
|Пришли
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Ушли
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Продлили контракты
|«Трактор»
|н. Стась («Авангард»), н. Агостино («Торонто», НХЛ), н. Тертышный («Югра»), в. Гарипов («Динамо»), н. Ткачев, н. Пулккинен ( оба — «Локомотив»), н. Зарипов («Ак Барс»)
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н. Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс»), в. Федотов (ЦСКА), з. Бодров, з. Евенко, з. Огурцов, н. Авцин, н. Ильин, н. Карлин, н. Косов, н. Майоров, н. Оберг, н. Полыгалов.
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|«Металлург»
|н. Акользин, з. Маклюков (оба — «Барыс»), н. Ткачев («Локомотив»), н. Никонцев («Спартак»), з. Волгин («Нефтехимик»)
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н. Кулемин, н. Нестрашил, н. Расмуссен, з. Хольм
|в. Кошечкин, н. Неколенко, з. Земченок, з. Дронов, в. Носов, н. Мозякин, н. Голдобин, н. Потехин