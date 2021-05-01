Традиционно начало мая в КХЛ — время открытия рынка свободных агентов. Именно в День Весны и Труда все слухи, которые крутятся вокруг хоккеистов и команд, подтверждаются или опровергаются. Не станет исключением и 1 мая 2021 года.

Будут работать на рынке свободных агентов челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Инсайдеры и эксперты уже «сватают» в южноуральские команды разных игроков как из команд КХЛ, так и из Европы и Северной Америки. ИА «Первое областное» собрало все слухи и подтвержденные трансферы в одной таблице.

Отметим, жирным шрифтом выделены подтвержденные переходы. Остальное является официально не подтвержденной информацией.

Пришли

Ушли

Продлили контракты

«Трактор» н. Стась («Авангард»), н. Агостино («Торонто», НХЛ), н. Тертышный («Югра»), в. Гарипов («Динамо»), н. Ткачев, н. Пулккинен ( оба — «Локомотив»), н. Зарипов («Ак Барс»)

н. Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс»), в. Федотов (ЦСКА), з. Бодров, з. Евенко, з. Огурцов, н. Авцин, н. Ильин, н. Карлин, н. Косов, н. Майоров, н. Оберг, н. Полыгалов.

«Металлург» н. Акользин, з. Маклюков (оба — «Барыс»), н. Ткачев («Локомотив»), н. Никонцев («Спартак»), з. Волгин («Нефтехимик»)

н. Кулемин, н. Нестрашил, н. Расмуссен, з. Хольм

в. Кошечкин, н. Неколенко, з. Земченок, з. Дронов, в. Носов, н. Мозякин, н. Голдобин, н. Потехин