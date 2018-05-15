/ Россия «всухую» обыграла словаков на групповом этапе ЧМ в Дании

Закрепить результат помог воспитанник челябинского хоккея Максим Шалунов.

Сборная России по хоккею одержала уверенную победу на групповом этапе Чемпионата мира в Копенгагене. Словаки не смогли ничего противопоставить «красной машине». Итоговый счет встречи 4:0. Две последние шайбы российские хоккеисты Максим Шалунов и Павел Дацюк отправили в пустые ворота.

Не сказал бы, что мы не были готовы к жесткой игре словаков. Возможно, в тех моментах, где ребята получили повреждения, не хватило опыта. Хорошо, что они лезли вперед, они настоящие нападающие, они хотят забить гол. Но при счете 2:0, именно в таких моментах, может и не надо было идти до конца. Звон от штанг стоит в ушах? Есть немножко. Остаться на четвертьфинал в Копенгагене было действительно важно. А вратарскую тему давайте лучше на удачу не обсуждать. Сложная тема, это индивидуальный вид спорта, лишний раз стараюсь ее не затрагивать. — отметил исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев.

Россия — Словакия — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

11:10 Мамин (Сошников) — 1:0

16:50 Гусев (Дацюк, Зайцев) — 2:0

58:49 Шалунов (Сошников) — 3:0

59:44 Дацюк (Барабанов, Шалунов) — 4:0

Уже сегодня, 15 мая, пройдет очередной матч турнира. На льду встретятся сборный России и Швеции. Начало в 23:15 по местному времени. В предстоящем матче защищать ворота будет Василий Кошечкин.

Четвертьфинал пройдет уже 17 мая, полуфинал — 19 мая, а итоговый матч состоится 20 мая.