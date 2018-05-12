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/ Россия борется за первое место в группе на Чемпионате мира в Дании

Россия борется за первое место в группе на Чемпионате мира в Дании

Сборная встретится на льду с командой из Швейцарии.
сегодня в 19:20
  |  Хоккей

12 мая сборная России по хоккею проведет свой пятый матч на Чемпионате мира в Дании. Соперником станет ближайший преследователь в турнирной таблице — сборная Швейцарии. Сейчас россияне расположились на второй строчке группы А с 10 очками, за ней следует Швейцария с 9.

Если кто-то считает, что сборная Швейцарии не достойный соперник без игроков из НХЛ, которые не успеют прилететь к нашему матчу - они ошибаются. Команда очень хорошо играет, есть мастеровитые игроки. Надо настраиваться так же, как на сборную Чехии. Исключив те ошибки, которые мы допустили в игре с Чехией. Стиль игры швейцарцев? Нам самим нужно играть правильно. Если у нас будет игровая дисциплина и мы не будем отходить от плана игры, все должно получиться. — передает Федерация хоккея России слова старшего тренера сборной России Алексея Жамнова.

Игра начнется сегодня, 12 мая, в 23:15 по местному времени. Следующий матч группового этапа россияне проведут 14 мая против Словакии. 

Напомним, первые три матча турнира Россия провела в качестве лидера. Остановить «красную машину» удалось сборной Чехии. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в овертайме удача оказалась на стороне чехов.

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