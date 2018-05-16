/ Соперником россиян в четвертьфинале ЧМ станет Канада

«Красная машина» заняла второе место в группе.

Накануне на Чемпионат мира в Дании определился соперник сборной России в четвертьфинале турнира. Следующий матч команда сыграет против Канады, попав на нее со второго места турнирной таблицы группы А. Подняться выше не удалось из-за поражения шведам. «Красная машина» в прошедшем матче отличилась лишь раз, шайбу забросил Кирилл Капризов. Соперник отметился трижды, проведя вторую половину встречи с лидирующих позиций.

Проблема вторых периодов связана с тем, что у многих ребят это первый чемпионат мира — опыта пока не хватает. Капризов обрезается? Ему не так много лет, чтобы нести такую ношу. Я разговариваю с ним, он понимает. Но это его игровитость — в каждой ситуации Кирилл пытается сыграть до конца. И иногда допускает не совсем оправданный риск. Но очень много делает впереди. — отметил на послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев.

Россия — Швеция — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Капризов — (Гусев, Дацюк), 2:44 — 1:0.

Зибанежад — (Экман-Ларссон, Нюквист), 29:27 — 1:1.

Ракелль — (Зибанежад, Янмарк), 36:04 — 1:2.

Экхольм — (п.в., Нильссон), 58:55 — 1:3.

Вратари: Кошечкин (58:37 — 58:55) — Нильссон.

Игры за выход в полуфинал пройдут в Дании 17 мая. Россия встретится на льду с Канадой. Начало матча в 19:15 по местному времени.