Петерис Скудра подвел итоги Кубка губернатора

Главный тренер «Трактора» рассказал об игре команды, молодежи и легионерах.

Накануне, 13 августа, завершился розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области. «Золото» турнира взял ХК «Трактор».

Петерис Скудра в пресс-конференции после игры с магнитогорским «Металлургом» подвел итоги турнира и рассказал о будущем команды.

«Понравилось, что весь турнир при игре пять на пять мы не пропустили ни одного гола. Наша игра без шайбы, наша тактика уже на довольно неплохом уровне. Но мы тоже ещё под нагрузкой, не чувствуем себя на сто процентов. Для нас важно было с первой игры, чтобы была идея. А исполнение — оно придёт. В том числе и в реализации моментов», — отметил Скудра.

Также Петерис добавил, что он доволен своей командой и отметил молодых игроков.

«У нас есть хорошая молодёжь, мы даём им возможность. Это не ближайший резерв, это обойма, это те ребята, на которых мы будем рассчитывать, мы будем их готовить. Кто-то сыграет больше, кто-то меньше — это время покажет», — рассказал Петерис.

Также на турнире не играл недавно подписанный легионер Эндрю Кейлоф. Главный тренер «Трактора» объяснил это адаптацией.

«Что касается Кейлофа, он приехал чуть позднее, приехал с Северной Америки. У нас есть свой принцип: неважно, когда игрок присоединяется, он должен пройти тот объём работы, который проходили все. Он проходит это в более индивидуальном плане, но это никуда не денется», — сказал Петерис Скудра.

В свою очередь, Скудра доволен игрой легионеров. Отмечалось, что Лукаш Седлак и Томаш Гика хорошо проявляют себя в меньшинстве, и тренерский штаб хочет, чтобы Кристиан Томас больше бросал.

О том, почему Александр Шаров не играл в турнире, Скудра рассказал, что форвард «Трактора» получил травму на сборах в Словении, но он восстанавливается и уже начал тренироваться.

Напомним, что следующим предсезонным турниром для «черно-белых» станет мемориал И.Х. Ромазана, который традиционно пройдет в Магнитогорске с 22 по 25 августа. Соперниками «черно-белых» станут «Металлург», «Сибирь» из Новосибирска и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.