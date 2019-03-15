/ Евгений Кузнецов забросил 18-ю шайбу в сезоне

Форвард набрал два очка и помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию».

Воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов продолжает набирать результативные баллы в Национальной Хоккейной Лиге. В последнем матче «Вашингтон Кэпиталс» против «Филадельфии Флайерз"форвард набрал 2 результативных балла, поучаствовав в разгромной победе со счетом 5:2.

В середине второго периода, при счете 3:1 а пользу «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, во время ассистировал одноклубнику Тому Уилсону, который мощным щелчком в пустые ворота сделал счет 4:1.

Автором гола челябинец стал в третьем периоде, при счете 4:2, поразив пустые ворота «Флайерз». Отметим, что этот гол стал для «Кузи» 98-м в карьере в НХЛ.

Всего в этом матче Евгений Кузнецов провел на льду 14 минут и 55 секунд и отметился 2 бросками в створ ворот, проведя 3 минуты и 34 секунды в большинстве с общим показателем полезности «+2». В третьем периоде челябинец получил малый штраф при игре «столичных» в большинстве. Эффективность на вбрасываниях — 63% или 5 попыток из 8.