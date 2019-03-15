/ Кубок России по зимнему кайту — фестиваль «Крылья 2019»

Участники будут соревноваться в дисциплинах: сноукайтинг курс-рейс доска и сноукайтинг курс-рейс лыжи.

С 21 по 24 марта на акватории озера Тургояк пройдет третий этап Кубка России по зимнему кайту. Завершающий этап подведет итоги и выявит сильнейших спортсменов России. Участники будут соревноваться в дисциплинах: сноукайтинг курс-рейс доска и сноукайтинг курс-рейс лыжи. Кубковые старты станут частью большого фестиваля КРЫЛЬЯ — 2019, который традиционно объединит два направления: спорт и семейный отдых.

23 марта, в субботу, гостей фестиваля вновь будет принимать на своей территории отель «Крутики». Организаторы и партнеры приготовили массу сюрпризов, чтобы этот день стал незабываемым, и было о чем рассказать в своих сторис с отметкой #крыльяфест! Гостей фестиваля ждут звездные ведущие — участники шоу «Смех за МКАДом» и шоу «Импровизация. Команды» на ТНТ, которые точно не дадут вам заскучать!

Неизменный автомобильный партнер фестиваля «Автоцентр Керг», официальный дилер Volkswagen и официальный партнер «ОТП Банк» готовят интересные интерактивные площадки с памятными подарками. Маленьких гостей порадует отдельная зона с активной программой.

А еще, яркие фотозооны, зажигательная музыка от экзотических гостей — группы «Килиманджаро», спортивные эстафеты, ярмарка хенд-мэйд, мастер-классы по сноукатингу, приятное общение с хаски, вкусная еда, горячий глинтвейн, большой розыгрыш призов и многое другое!

Ждем всех 23 марта с 12:00, гостиничный комплекс «Крутики», по адресу: г. Миасс, Челябинская область, ул. Туристов, 30. Вход свободный. Больше подробностей на нашей официальной странице во «ВКонтакте»