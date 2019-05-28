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/ «На Женьку даже думать не буду». Эксперты прокомментировали скандальное видео с Евгением Кузнецовым

«На Женьку даже думать не буду». Эксперты прокомментировали скандальное видео с Евгением Кузнецовым

Специалисты усомнились в актуальности видео.
сегодня в 16:11
  |  Хоккей

Вечером в понедельник, 27 мая, в интернете появилось видео с участие форварда сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова. На кадрах — сам игрок, который сидит в комнате отеля за столом. На самом столе — несколько пустых бутылок и вещество, похожее на кокаин*. Первоисточником видео является «Твиттер» пользователя Thesavspb. Владелец страницы выложил видео, иронично прокомментировав, что теперь понятны причины поражения сборной России в полуфинале прошедшего чемпионата мира.

Позднее видеозапись распространилась по сети. Уже глубокой ночью появился и комментарий Евгения Кузнецова, который в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил, что запись была сделана год назад, после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли. При этом «Кузя» отметил, что не всегда имеет отношение к происходящему рядом с ним.

Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. — сказал Евгений Кузнецов.

В том, что Евгений Кузнецов невиновен, уверен хоккейный эксперт Анатолий Картаев. Знаменитый игрок и тренер назвал произошедшее провокацией.

Я не думаю, что Евгений так балуется, это вообще невозможно. Он серьезный парень, какой там порошок, даже думать не буду и не хочу про это. Он серьезный парень, у него все идет хорошо, нормально, в достатке живет. Мое мнение — это просто провокация такая. Сейчас команда России не выиграла первое место, сейчас все припомнят, начнут искать подводки и скажут даже то, что не было. На Женьку даже думать не буду. — рассказал сайту «Первый областной» хоккейный эксперт Анатолий Картаев.

Как рассказал сайту «Первый областной» спортивный журналист и хоккейный эксперт Павел Лысенков, который работал на чемпионате мира в Братиславе, трудно поверить, что видеозапись была сделана во время мирового форума. В частности на это указывает футболка «Вашингтона», в которую одет Кузнецов, хотя ношение атрибутики не национальной сборной в ее расположении запрещено. Тем не менее Павел Лысенков порекомендовал игроку тщательнее выбирать окружение.

Видно, что человек побрился. Это даже не на следующий день после победы. Они так и тусуются в отеле. Это не сборная, а, как мне кажется, после плей-офф. Что я об этом думаю — думаю, что ему надо тщательнее выбирать компанию, куда он попадает, и друзей, потому что он общается с человеком на русском, говорит какие-то ему темы. Это не просто болельщик к нему подошел сфотографироваться. Когда это твой более-менее близкий товарищ, к которому ты заходишь в номер, и тебя снимают на видео рядом с тем, что лежит на столе, ты должен думать, что рано или поздно может выйти в сеть, потому что это компромат против тебя. Я уверен, что Женя хороший парень, с ним ничего такого нет, и не было на чемпионате мира в Братиславе, когда я видел его вживую, но круг и окружение можно профильтровать. — рассказал сайту «Первый областной» хоккейный эксперт Павел Лысенков.

Павел Лысенков также отметил еще одну деталь воспитанника «Трактора» — открытость. По словам эксперта, во время командного ужина после бронзового матча «Кузя» редко сидел на месте, стараясь уделить внимание всем, кто к нему обращался.

Кузнецов умеет себя контролировать. В день после бронзового матча, когда устроили командный ужин, он как раз особо не сидел, бегал с друзьями, с агентом, вокруг агента миллион друзей. Он каждому пытался уделить время. Мне кажется, он очень деликатный парень, и когда к нему кто-то обращается, он не может выставить барьер, старается всем уделить внимание. — отметил Павел Лысенков.

Обозреватель обратил внимание и на то, что сидеть рядом с запрещенным веществом не значит его употреблять. А также на автора видео, который, вероятно, может быть знакомым хоккеистом. Уверен Павел Лысенков и в том, что данное видео является «вбросом», поскольку появилось в «левом» «Твиттере».

Отметим, что на момент написания материала страница, пользователя Thesavspb была удалена.




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