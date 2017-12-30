/ Южноуральцы в составе молодежной сборной России вышли в плей-офф Чемпионата Мира

Хоккеисты обыграли соперника из Белорусии.

Российская «молодежка» обеспечила себе выход в плей-офф победой над сборной Белоруссии в Чемпионате мира. Накануне третий матч группового этапа прошел в американском Баффало. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян на 11 минуте, Герман Рубцов на 13 минуте и Артур Каюмов на 45 минуте. Клим Костин оформил дубль. За белорусскую команду отличились Дмитрий Дерябин и Сергей Пищук в третьей двадцатиминутке.



Ворота российской сборной защищал голкипер системы «Трактор» Владислав Сухачев. Также в команду вызваны трое южноуральцев: защитник Александр Шепелев, форварды Марсель Шолохов и Виталий Абрамов.

Следующая игра в рамках молодежного Чемпионата мира продет для сборной 1 января против команды Швеции.