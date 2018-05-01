/ Двоих игроков магнитогорского «Металлурга» взяли на Чемпионат мира в Данию

На воротах будет Василий Кошечкин, а в защите — Алексей Береглазов.

Тренерский штаб национальной сборной во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды. Традиционно много мест досталось «армейцам». Игроки челябинского «Трактора» не будут принимать участие в международном турнире, а от магнитогорского «Металлурга» выступят два хоккеиста — вратарь Василий Кошечкин и защитник Алексей Береглазов.

1 мая мы объявим состав, а сейчас у нас есть пару бессонных ночей, чтобы подумать кого взять, а кого нет. — отметил ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев.

Состав национальной команды:



Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА). Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Напомним, Чемпионат мира состоится в двух городах Дании — Копенгагене и Хернинге, с 4 по 20 мая.