«Трактор» пропустил шесть голов от «Спартака» и проиграл первый матч в 2021 году. Фоторепортаж

Дублем в составе челябинцев отметился Лукаш Седлак

Первое поражение в новом году потерпел челябинский «Трактор». На своей площадке команда Анвара Гатиятулина проиграла «Спартаку» со счетом 2:6.



Первый период команды провели в равной борьбе, создавая опасные моменты у ворот друг друга, однако все решило одно-единственное удаление. Александр Авцин нарушил правила после вбрасывания, в итоге в одной из атак Илья Зубов отдал пас на дальнюю штангу, после чего Артем Федоров переправил шайбу в пустой угол ворот Романа Вилла.

Богатым на события и голы оказался период под номером два. В самом его начале Лукаш Седлак сольным проходом установил равенство на табло. Однако десять секунд спустя Мартин Бакош вновь вывел гостей вперед, а минутой позже Эмиль Юсе сделал счет 3:1 в пользу москвичей. После этого Романа Вилла в воротах заменил Иван Федотов, а челябинцам в одной из атак удалось затолкать шайбу в ворота Юлиуса Гудачека, но судьи отменили гол из-за помехи вратарю. Две минуты спустя Робин Ганзл, отбывавший штраф, вылетел со скамейки штрафников один на один с голкипером «Трактора», не смог забить, но заработал буллит, который сам же и реализовал. Пятая шайба влетела в ворота «черно-белых» за десять секунд до конца периода. В большинстве Сергей Широков с кистей отправил шайбу прямо под перекладину.

В третьем периоде «Трактор» попытался отыграться, но челябинцы смогли забить лишь одну шайбу. Дубль оформил Лукаш Седлак. Впоследствии «черно-белые» пытались провести несколько позиционных атак, но пропустили еще один гол. Отличился Илья Зубов. Итоговый счет матча — поражение «Трактора» 2:6.

Свой следующий матч «Трактор» проведет уже в гостях. В пятницу, 8 января, «черно-белые» в Казани выйдут на лед против «Ак Барса». Прямую трансляцию встречи в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 2:6 «Спартак» (Москва) (0:1; 1:4; 1:1)

Голы:

17:08. Артем Федоров, «Спартак», 0:1

21:00. Лукаш Седлак, «Трактор», 1:1

21:10. Мартин Бакош, «Спартак», 1:2

22:17. Эмиль Юсе, «Спартак», 1:3

35:09. Робин Ганзл, «Спартак», 1:4 (буллит)

39:51. Сергей Широков, «Спартак», 1:5

51:54. Лукаш Седлак, «Трактор», 2:5

59:24. Илья Зубов, «Спартак», 2:6

Броски: 61-48; Броски в створ: 34-31; Голы: 2-6; Вбрасывания: 29-29; Блокированные броски: 10-15; Силовые приемы: 12-9; Время в атаке: 13:42-09:15; Штраф: 8-12.