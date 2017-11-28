/ Защитника черно-белых Кирилла Кольцова поместили в список отказов

Хоккеиста отправили в «Челмет».

Хоккейный клуб «Трактор» сделал официальное заявление о судье игрока Кирилла Кольцова. 34-летний нападающий выставлен на драфт отказов и отправлен в высшую хоккейную лигу, хотя в мае «Трактор» подписал с ним контракт до 2019 года.

Кирилл Кольцов помещен в список отказов и отправлен в «Челмет». В текущем сезоне защитник провел 29 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «-18» и 8 минутах штрафа. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Трактор».

Отметим, что, по итогам прошлого сезона, Кирилл Кольцов стал лучшим защитником «Трактора». Он набрал 34 очка в 66 встречах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.



Также помещение Кольцова в список отказов прокомментировал генеральный менеджер команды.



Вы же сами понимаете, когда показатель полезности «-18»… Как нам вести себя дальше? Это первое. Второе, мы пытались договориться с его агентом, чтобы расстаться полюбовно, по обоюдной выгоде. Но не получилось. Поэтому момент был затянут, только сегодня приняли решение поместить его в список отказов. — цитирует Чемпионат.ру Евгений Губарева.

Добавим, что недавно Кирилл Кольцов получил травму. Она была небольшой. Уже 4 ноября защитник вышел на лед в матче против «Нефтехимика».