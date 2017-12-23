/ КХЛ определилась с капитанами на Матч всех звезд

Команды дивизионов возглавят Ковальчук, Доус, Марков и Кагарлицкий.

Матч всех звезд КХЛ в 2018 году пройдет в Астане 13 и 14 января. Пройдет он в формате мини-турнира 4 сборных из различных дивизионов. Накануне КХЛ сделала выбор капитанов, кто возглавит свои коллективы. Дивизион Боброва возглавит лидер СКА Илья Ковальчук, дивизион Тарасова — бомбардир из «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, дивизион Чернышева поведет вперед голеадор «Барыса» Найджел Доус, а капитаном дивизиона Харламова стал опытный игрок из «Ак Барса» Андрей Марков. Казанский лидер будет дебютировать в матче всех звезд КХЛ. Он должен был участвовать на мероприятии в 2013-м году в Челябинске, но не приехал туда из-за окончания локаута в НХЛ.



Думаю, это честь для любого спортсмена, хоккеиста быть капитаном. Тем более в Матче звёзд, где соберутся лучшие игроки КХЛ. Это почетно. Думаю, будет интересно. — прокомментировал Андрей Марков.



Напомним, единственным представителем «Трактора» на Матче всех звезд стал Пол Щехура. «Металлург» делегировал Криса Ли и Сергея Мозякина.