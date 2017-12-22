/ Хоккейные болельщики могут купить билеты на юниорский ЧМ через приложение

Приложение доступно для пользователей Android и iOS.

Разработчики запустили приложение для покупки билетов на предстоящий Чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Оно называется «U18 IHWC 2018». Мобильное приложение доступно в официальных магазинах Google play и App Store.



Для того, чтобы сделать удобной покупку билетов на чемпионат через мобильные устройства, оргкомитет совместно с компанией-разработчиком создали мобильное приложение. Это позволит значительно расширить аудиторию зрителей нашего чемпионата. — рассказал сайту «Первый областной» первый заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов.

Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Пакетные» абонементы на матчи сборных команд уже поступили в продажу, с 1 января в свободном доступе появятся билеты на отдельные матчи. Сообщается, что цена на отдельные проходки будет что выше, чем на абонементы.

