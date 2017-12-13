/ Гол челябинца помог юниорской сборной России выйти в полуфинал Кубка Вызова

Соперник россиян по следующей игре пока не определился.

Сегодня ночью юниорская сборная России со счетом 3:2 переиграла команду Швейцарии в заключительном туре группового этапа. В первом периоде точными бросками отметились форвард «Мамонтов Югры» Иван Морозов и челябинский воспитанник, играющий в канадском клубе «Оттава 67». Затем швейцарцы сумели восстановить паритет благодаря голам своих игроков Сопы и Допфнера, а в третьей двадцатиминутке защитник России U18 Александр Романов отправил победную шайбу в пустые ворота.

В первом периоде практически подряд забросили две шайбы, а потом немного расслабились, не пойму, почему. Стоило только дать слабинку, как швейцарцы забили нам два хороших рабочих гола, они это заслужили. В концовке наш защитник Саша Романов здорово попал в ворота и решил исход игры. В чем отличия этой игры от матча против канадцев? Первый период мы выполняли задание, играли по установкам тренеров, а потом начали придумывать что-то ненужное. — прокомментировал после игры Никита Охотюк.

Россияне сумели набрать 6 очков и заняли первое место, также были обыграны канадцы. Будущий соперник по полуфиналу определится позднее.



Отметим, что, помимо Никиты Охотюка, за юниорскую сборную заиграны защитник «Белых медведей» Петр Ясинский и форвард «Стальных лис» Никита Рожков.



Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «Пакетные» абонементы на матчи уже поступили в продажу, с 1 января в свободном доступе появятся отбельные билеты на матчи. Сообщается, что цена на отдельные проходки будет что выше, чем на абонементы.