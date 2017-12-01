/ Две шайбы Евгения Кузнецова не помогли «Вашингтону» избежать разгрома

Челябинский нападающий забил уже 60 голов в НХЛ.

Сегодня ночью в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает челябинец Евгений Кузнецов, уступил на родном льду клубу «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. У «столичных» обе шайбы забросил «Кузя». На 5-й минуте Евгений Кузнецов вышел по центру на рандеву с голкипером Джонатаном Куиком и переиграл его. После матча нападающий выразил сожаление, что вратаря соперников не удалось огорчить большее количество раз.

Куик — классный вратарь, мне всегда нравился стиль его игры. Он всегда пытается переиграть соперника, не просто стоит в воротах. Он один из лучших голкиперов в мире. Нам просто надо было забить. Не думаю, что мы провели плохой матч, просто результат не в нашу пользу. Мы можем многое вынести. Наши защитники наносили много бросков. У нас были шансы, просто надо было забивать. Они забили, а мы — нет. Мы будем лучше. — цитирует Евгения Кузнецова «Чемпионат».

До конца первого периода гости сравняли счет, а в начале второго челябинский форвард вновь вывел свою команду вперед. Евгений Кузнецов убежал в контратаку, выдержал паузу и точно бросил мимо вратаря в дальнюю «девятку». Эта шайба стала для нападающего шестидесятой в НХЛ. Он стал второй звездой матча, в текущем сезоне челябинский нападающий имеет 28 (8+20) очков и входит в двадцатку лучших бомбардиров Лиги.

