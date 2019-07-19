«Черные против белых»: «Челмет» провел матч внутри команды

Игроки разделились на две команды и провели полноценный матч.

Накануне, 18 июля, в свой пятый выход на лёд в текущее межсезонье «Челмет» решил провести двустороннюю игру. К матчу команда подошла серьёзно, как на любую из игр регулярного чемпионата.

На запасной арене дворца спорта «Юность» включили табло, поединок обслуживали четыре действующих судьи, команды отыграли три периода чистого игрового времени, а в 17-минутной паузе между ними заливали лёд.

Игра получилась горячей, под стать челябинскому лету. Присутствовали и безжалостная борьба по всей площадке, и довольно много удалений (12 минут у черных и 10 у белых). А также неподдельные эмоции, азарт и желание победить. Ставки высоки, ведь в «Челмете» на данный момент более тридцати хоккеистов, и все хотят попасть в основной состав команды. В сезон войдут только лучшие игроки.

Главный тренер Максим Смельницкий отдал бразды правления командами своим ассистентам и наблюдал игру с зрительской трибуны. Константин Штрахов руководил «черной» командой, а белой – Сергей Тертышный. Также за игрой пристально наблюдали представители руководства ХК «Трактор».

После половины матча не было забито ни одной шайбы и было принято решение заменить обоих вратарей. На отдых ушли Никита Подскребалин и Виктор Селиверстов, их заменили Илья Горбунов и Дмитрий Шаров соответственно. Лишь после смены голкиперов «белые» смогли повести в счете, забросив единственную шайбу за матч. Из борьбы за воротами она выскочила на пятак, откуда её под перекладину отправил Семён Афонасьевский.

Вплоть до финальной сирены «чёрные» пытались отыграться, но не получилось. Победу одержала команда «белых» со счетом 1:0.