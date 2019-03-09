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/ Голевая передача Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Голевая передача Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Воспитанник «Трактора» набрал 60-е очко в сезоне.
сегодня в 11:30
  |  Хоккей

Результативный пас форварда клуба НХЛ «Вашнгтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова помогла столичной команде обыграть «Нью-Джерси Девизл» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта передача позволила уроженцу Челябинска набрать 60-е очко в текущем сезоне.

Результативный пас был оформлен Евгением Кузнецовым в большинстве, в третьем периоде. При счете 1:0 в пользу «Вашингтона», «Кузя» отдал пас на Джона Карлсона, который в свою очередь совершил пас на другого игрока «Столичных» форварда Никласа Бэкстрема.

Таким образом, воспитанник «Трактора» достиг отметки в 60 результативных баллов за 63 игры. Всего в этом матче Евгений Кузнецов провел на льду 19 минут 21 секунду, нанес 2 броска в створ ворот, а также применил 1 силовой прием, сделал 1 блок-шот и допустил 1 потерю шайбы.

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