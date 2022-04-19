Миасские селекционеры обеспечат отечественными семенами южноуральских аграриев

Компания развивает производство овощных и бахчевых культур в России

Миасская компания «Гетерозисная селекция» планирует полностью перейти на отечественный семенной фонд и увеличить объемы выпуска продукции. Предприятие уже более 20 лет имеет полный цикл селекции и производства семян овощей, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

У компании есть своя испытательная лаборатория, эксперты которой следят за качеством семян. Проверяют энергию прорастания и всхожесть, жизнеспособность и влажность, определяют состав вредителей и сорняков. После экспертизы чистые образцы проращивают в теплицах. Затем рассада отправляется на поля.

«Сейчас вот мы расширяем производство семян в России. По отдельным культурам мы просто в разы увеличиваем производство. Могу по моркови сказать, что почти более 100 гектар у нас сейчас только под одним сортом „нантская“, в России размещены заказы. То же касается томатов: более 20 гектар на сегодня уже законтрактованы посевы на производство наших семян», — рассказал заместитель директора ООО «Гетерозисная селекция» Сергей Сирота.

Всего миасские селекционеры создали более 370 сортов овощных и бахчевых культур, из них 204 сорта уже пополнили госреестр. Сейчас специалисты занимаются селекцией 50 овощных и цветочных культур. Это томаты, перцы, баклажаны, морковь, свекла, капуста, редис и другие. Весь ассортимент довольно востребован.

На этот сезон запланирован крупный объем производства. Только томатов и перцев — более 500 сортов. В этом году миасская компания засеет опытные участки полей в Аргаяшском районе. А летом руководители овощеводческих предприятий оценят возможности выращивания этих овощей на своих полях.

«Часть наших сортов мы поместили в промышленные условия, где, на наш взгляд, они себя неплохо показали, а в чем-то даже не уступают иностранным сортам. Мы сейчас предлагаем для производства испытаний три сорта моркови нашей селекции, три сорта свеклы. Пока начнем с такого небольшого ассортимента, а дальше будем расширять набор культур и сортов», — добавил Сергей Сирота.

Также в этом году предприятие планирует развивать селекцию цветов. Специалисты будут разводить сальвии, астры, бархатцы.

В Челябинской области в этом году увеличат посев зерновых культур: площадь под пшеницей и ячменем вырастет в этом году на 12 тыс. и 23 тыс. га соответственно. Пшенице твердых сортов в регионе отведут самые большие площади за последние восемь лет. В планах — собрать 1 млн 768 тыс. тонн зерна. ИА «Первое областное» выяснило, насколько аграрии готовы к началу весенней страды и какие изменения в их работу внесли санкции.



Челябинская область может отказаться от использования импортной продукции при производстве семян овощей. Для этого в регионе будут развивать промышленное семеноводство. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства области.

