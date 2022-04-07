В Челябинской области начнется производство семян овощей взамен импортных

В промышленных объемах заниматься этим готова компания из Миасса

Челябинская область может отказаться от использования импортной продукции при производстве семян овощей. Для этого в регионе будут развивать промышленное семеноводство. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства области.

Семена для размножения в промышленных объемах может предложить южноуральская селекционно-семеноводческая компания «Гетерозисная селекция» из Миасса. Компания ориентирована на любительское садоводство, но у нее есть резервы, чтобы предоставить семена для промышленного выращивания.

Опыт успешной работы у компании есть. 20 лет назад там начали возрождать отечественную селекцию и семеноводство и сумели вывести усовершенствованные сорта основных видов овощей: свеклы, моркови, капусты, огурцов, томатов и других. Миасские селекционеры создали более 370 сортов овощных и бахчевых культур, из них 204 сорта уже пополнили государственный реестр.

«Резервов в семеноводстве много. В условиях Урала и Сибири можно получить хорошие результаты. Сортовые качества у нас высокие», — отметил замдиректора «Гетерозисной селекции» Сергей Сирота.

В этом году компания засеет опытные участки в «Совхозе Акбашевский» в Аргаяшском районе. Летом руководители овощеводческих предприятий оценят посевы и возможности выращивания этих овощей на своих полях.

«Важно, чтобы предприятия заинтересовались этой темой и начали уже в этом году выращивать семена. Господдержка может быть оказана на строительство селекционно-семеноводческих центров, на приобретение техники. Субсидии могут выдаваться на создание и размножение сортов», — рассказала начальник управления растениеводства Минсельхоза региона Анна Губина.

Возрождение регионального семеноводства — сложная и долговременная задача. Но уже в этом году в регионе могут появиться хозяйства, которые будут заниматься семенными посевами овощных культур.

Напомним, в 2022 году аграрии Челябинской области будут выращивать больше зерна и овощей. Аграрии к посевной кампании готовы. Есть семена, техника, закуплены удобрения и средства защиты растений.