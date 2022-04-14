На старте посевной: южноуральские аграрии готовы к началу полевых работ

Выясняем, какое влияние оказали экономические санкции на подготовку к сезону

В Челябинской области в этом году увеличат посев зерновых культур: площадь под пшеницей и ячменем вырастет в этом году на 12 тыс. и 23 тыс. га соответственно. Пшенице твердых сортов в регионе отведут самые большие площади за последние восемь лет. В планах — собрать 1 млн 768 тыс. тонн зерна. ИА «Первое областное» выяснило, насколько аграрии готовы к началу весенней страды и какие изменения в их работу внесли санкции.

Технику обновили

В этом году южноуральские аграрии увеличили закуп сельхозтехники: по данным регионального Минсельхоза, в хозяйствах региона закуплено на 40% техники больше, чем в прошлом году.

Техническое перевооружение хозяйств успешно проводится в регионе на протяжении последних семи лет: за это время удалось значительно обновить парк техники, увеличить закуп отечественных моделей сельхозмашин по программам агролизинга.

«У нас в хозяйстве техники много, техника почти вся новая, поэтому существенно не обновляли парк перед нынешней посевной. По мелочи завершили ремонтные работы, были трудности с поставкой отдельных импортных деталей — из-за проблем с логистикой сроки доставки выросли вдвое. Начать сев планируем к 9 мая, степень готовности по всем позициям сейчас очень высокая, остались последние штрихи», — говорит директор К(Ф)Х «Березка» Денис Шумских.

По его словам, погодные условия, установившиеся в регионе, гарантируют начало посевной кампании в срок. Выпавший в конце марта —начале апреля снег увлажнил почву, напитал ее влагой, что станет «подушкой безопасности» в случае засушливой погоды в мае. По предварительным данным, повторения сильной засухи 2021 года ожидать не стоит, но аграрии все равно стремятся подстраховаться.

«Сегодня мы ощущаем не столько санкционные риски для будущего урожая, сколько погодные: в регионе на протяжении трех лет была сильная засуха, жаркая погода в прошлом году установилась уже с 7 мая. Для наших аграриев засуха стала настоящей бедой. Конечно, не хотим повторения ситуации», — говорит фермер из Красноармейского района Ольга Пестрикова.

Засуха не позволила сельхозпредприятиям в нужном объеме запастись семенами. Осенью 2021 года аграрии заготовили только 170 тыс. семян — немного больше половины от требуемого объема. По решению губернатора из областного бюджета было выделено 500 млн рублей, из которых 200 млн пошли на закуп семян к посевной.

«Прогнозы синоптиков обнадеживающие — вероятность повторения прошлогодней засухи в регионе минимальна, поэтому южноуральские фермеры в этом году планируют получить хороший урожай. От погодных условий в сельском хозяйстве очень много зависит. Если по семенам, удобрениям, технике мы можем подготовиться заранее, то на погоду нам не повлиять», — говорит исполнительный директор Ассоциации К(Ф)Х и сельхозкооперативов Челябинской области Анна Таскаева.

Семенами обеспечены

В настоящее время по зерновым культурам Челябинская область полностью обеспечена семенами российского производства, за рубежом закупаются в основном семена овощных культур, частично — масличных (подсолнечника).

«Мы семена заготовили в полном объеме, по зерновым культурам закупаем их в основном отечественной селекции, от импорта не зависим. В этом году приобрели новый сорт ячменя „яик“ — это разработка Челябинского НИИ сельского хозяйства, расположенного в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. Хорошую урожайность также гарантирует сорт ячменя „челябинский-99“. Надеемся, что в перспективе селекционная работа в регионе получит новый импульс развития, мы готовы закупать местные сорта зерновых в больших объемах», — говорит Денис Шумских.

Высокая зависимость от импортных семян пока сохраняется по овощам и картофелю. В Челябинской области есть компании, занимающиеся селекционной работой по овощным культурам, — НПО «Сады России» (Красноармейский район) и ООО «Гетерозисная селекция» (Миасс). Обе компании ориентированы на любительское садоводство, но уже сегодня у «Гетерозисной селекции» есть резервы, чтобы предоставить семена для промышленного выращивания и размножения.

«Два десятилетия назад мы задались целью возродить отечественную селекцию и семеноводство, вывести усовершенствованные и продуктивные сорта основных видов овощей: свеклы, моркови, капусты, огурцов, томатов и других. И это удалось: миасские селекционеры создали более 370 сортов овощных и бахчевых культур, из них 204 сорта уже пополнили госреестр», — говорит директор компании «Гетерозисная селекция» Сергей Сирота.

Среди перспективных сортов — морковь «красная звезда», «санькина любовь», свекла «черная магия», «матушка матрена», «уральский рафинад». Сегодня эти сорта овощей пользуются большой популярностью в регионе.

«Семенами овощей мы полностью обеспечены: по капусте доля импортных семян у нас составляет 80%, по моркови и свекле — 100% отечественные семена. Проблем с доставкой импортных семян не было, поскольку контракты заключали еще в конце прошлого года. Знаем, что сегодня есть увеличение сроков отгрузки из-за проблем с логистикой, но мы с этим не столкнулись», — говорит директор СХП «Красноармейское» Василий Васичкин.

По его словам, по удобрениям трудностей с поставками не было, по средствам защиты растений наблюдается рост цен на 100% с начала 2022 года, поскольку в их составе исключительно импортное сырье. В связи с колебанием стоимости средств защиты растений покупку пестицидов в хозяйстве отложили на более поздний срок.

В этом году в регионе планируется увеличить объемы производства зерна до 1 млн 768 тыс. тонн, масличных культур — до 170 тыс. тонн, картофеля и овощей собрать 74,6 тыс. тонн. Обеспечить показатели удастся за счет увеличения посевных площадей.

Гектары на возврат

В этом году в Челябинской области планируется вернуть в сельхозоборот не менее 8 тыс. га неиспользуемых земель. Глава региона Алексей Текслер поручил усилить работу в этом направлении, поскольку процесс освоения залежных полей в нынешних экономических условиях можно расценивать как эффективную антикризисную меру.

По данным Росреестра, в Челябинской области не используется порядка 450 тыс. га, или 16% общей площади сельхозугодий, из них вовлечь в оборот с наименьшими затратами можно около 250 тыс. га. Поэтапный возврат гектаров позволит увеличить посевную площадь в регионе, которую можно будет использовать под сев зерновых и масличных культур.

В прежние годы процесс возврата залежной земли далеко не всегда проходил гладко, поскольку сначала требовалось доказать на муниципальном уровне, что земельные наделы не использовались собственником более трех лет. Изъятие залежи с последующим выставлением участков на открытые аукционы возможно только после принятия соответствующего судебного решения. Иногда процесс изъятия надела затягивался надолго.

В среднем затраты на освоение одного гектара залежных земель в Челябинской области составляют 8—10 тыс. рублей, часть расходов селян компенсирует государство. Отметим, что механизм субсидирования действует далеко не во всех регионах РФ: компенсируют затраты на освоение залежи в Челябинской, Ярославской, Ивановской, Кемеровской, Курганской областях и Забайкальском крае.