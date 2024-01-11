В городах и селах Челябинской области предприятия и малый бизнес вышли на уборку снега

Дополнительную технику привлекают на вывоз снежных масс и расчистку дорог

В Челябинской области продолжается масштабная очистка дорог и дворов от снега. На ликвидацию последствий сильнейшего снегопада, который обрушился на регион за последние две недели, выходят предприятия и малый бизнес. Их дополнительную технику привлекают местные власти. О ситуации в городах и районах Челябинской области на сегодняшний день — в материале ИА «Первое областное».

Напомним, 2024 год уже называют одним из самых снежных за историю челябинских метеонаблюдений. Уже в декабре был побит рекорд 1962 года, высота снежных покров в Челябинске сейчас достигла 54 см. Губернатор Алексей Текслер поручил ускорить темпы вывоза снега и расчистки мусорных контейнеров. Из-за снегопада последние оказались заблокированы для подъезда спецтехники. Сегодня вице-губернатор Сергей Шаль в ходе второго за наступивший год инспекционного объезда по Челябинску заявил о неготовности обслуживающих компаний к таким погодным вызовам.

«Мы уже об этом говорили, что после аномальных снегопадов в последнюю неделю декабря и новогодних каникул власти пришлось вмешаться в несогласованность управляющих компаний и регоператора. Сейчас проблема решается. Основная задача — не допустить повторения впредь и быть готовыми к любым погодным вызовам», — резюмировал он.





Работа продолжается и в селах. Глава Брединского района Николай Плохих рассказал, что лично следит за ситуацией в поселках района.

«Сегодня, посетив поселок Калининский, остался доволен проделанной работой. Видно, что в поселке порядок, улицы хорошо расчищены. Надеюсь, что так будет всегда. Отдельно хочу поблагодарить глав сельских поселений, которые, несмотря на большое количество выпавших осадков, сразу же включились в работу не только по уборке территорий от снега, но и осуществляют контроль за своевременной уборкой контейнерных площадок», — пояснил он.





Глава Увельского района Сергей Рослов пояснил, что в сельских пунктах остались точечные, локальные проблемы. Так, не в полном объеме были расчищены некоторые мусорные контейнерные площадки, а также заужены при прочистке дороги и улицы.

«Поручил продолжить работу по расчистке от снега оставшихся участков, особенно обратить внимание на подъездные пути, стоянки, по вывозу мусора с проблемных контейнерных площадок, которых осталось на сегодня примерно 10 процентов от всех имеющихся», — пояснил он.





Сегодня в Верхнеуральском районе полноценной работе коммунальщиков и дорожников мешает холодный ветер. Но работа продолжается. По словам главы Сергея Айбулатова, в части вывоза мусора ЦКС оказывается всестороннее содействие, расчищаются подъездные пути.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева пояснила, что дорожники работают в круглосуточном режиме.

«Пришлось еще дополнительно привлекать спецтехнику индивидуальных предпринимателей, спасибо им за это большое. Будут привлечены и промышленные предприятия, в частности Тайгинский ГОК, КМЭЗ. Работа будет продолжаться до тех пор, пока не приведем все в порядок», — пояснила она.

На очистку тротуаров, по словам Людмилы Шеболаевой, привлекают дополнительные бригады рабочих, так как техника не везде может выехать на узкие участки.

Подробнее о том, как регулируется работа общественного транспорта во время чистки дорог в Челябинске, — в других материалах информагентства.