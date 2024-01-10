Министр дорожного хозяйства оценил работу челябинского общественного транспорта

Алексей Нечаев выехал на проблемные участки трамвайных путей

«Сейчас основные задачи, если говорить о городском электрическом транспорте, это расчистка трамвайных путей, уборка валов и совместная работа с подрядными организациями по содержанию улично-дорожной сети, расчистка перекрестков, чтобы электротранспорт мог беспрепятственно проходить. У предприятия „ЧелябГЭТ“ работают три бригады, в каждой из них находится два погрузчика, пять самосвалов и один МТЗ. Совместно с городом обсуждаем и ставим задачи убирать переезды и перекрестки. Плюс работают спецтрамваи до 8 единиц — по очистке рельсов от снега»,

— пояснил он.

В Челябинске сегодня рейд провел и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. Цель инспекции — проверить, как работает общественный транспорт после обильных снегопадов и в условиях сильного мороза. Как прокомментировал ситуацию глава ведомства — в фоторепортаже информагентства.В рейде с министром участвовали также заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов и представитель подрядной организации «Ойкумена» Алексей Струговец. На перекрестке улиц Блюхера и Курчатова Алексей Нечаев отметил снежные бровки вдоль трамвайных путей. Уборка этих валов — первостепенная задача на данный момент.По словам министра подвижный состав на электротяге полностью присутствует на электрокартах. Некоторые частные маршрутчики не соблюдают график выхода в рейсы. Министерство ведет круглосуточный контроль соблюдения расписания, но, по словам Алексея Нечаева, нет задачи наказать перевозчиков, есть первостепенная цель — обеспечить перевозку людей.Андрей Ксензов также пояснил, что на 11 января ситуация должна быть значительно лучше. Основной упор предстоящей ночью будет сделан на снятие колеи и вывоз снега. Сегодня планируется отправить на полигон 35 тысяч кубометров снега, что в несколько раз больше ежедневных норм. Такие меры должны улучшить ситуацию на дорогах — расширится проезжая часть, в том числе освободятся выделенные полосы для общественного транспорта.На пересечении улиц Доватора и Блюхера — крупный транспортный узел. Это место называют пересадочным пунктом по многим направлениям. Дорога здесь — в проезжем состоянии, тротуары и остановочные пункты также прочищены. Министр дал поручение подрядчику вывезти крупные кучи снега, которые затрудняют видимость для водителей. В вечернее время на остановке уже скапливались люди, горожане ждали общественный транспорт.По словам министра темпы уборки замедлялись из-за сложных погодных условий, но ситуация уже стабилизируется. Приняты организационные меры, в том числе отзыв людей из отпусков на обслуживание транспорта.