В Челябинской области стартовали Рождественские губернаторские елки

За неделю спектакли и представления посетят 12 тысяч детей

Со спектакля «Волшебный посох Деда Мороза» в Челябинской области начались Рождественские елки губернатора. Как проходило представление в челябинском театре оперы и балета, заснял фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Всего с 7 по 14 января пройдет 45 «елок» для 12 тысяч детей со всей Челябинской области. В этом году гостями представлений стали дети из малообеспеченных семей, домов-интернатов, учащиеся православной гимназии, дети-инвалиды, сироты, юные таланты, победители творческого конкурса «Рождественская сказка», а также дети военнослужащих. Приглашены и ребята с нарушением зрения: специально для них организовали тифлокомментирование спектакля.

Старт традиционной рождественской истории дал губернатор Алексей Текслер. Он поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы ангелы хранители оберегали юных южноуральцев.

«Пусть в этот светлый праздник ваша жизнь наполнится светом, теплом, любовью и радостью. Дорогие ребята, надо стараться, надо делать добрые дела, и тогда рождественское чудо обязательно случится. Желаю всем счастья, добра, любви», — отметил глава региона.

Также вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием губернатор наградил победителей регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка».

«В этот светлый, радостный день от души хочу пожелать, чтобы сбылись все ваши заветные мечты, чтобы все были здоровы, чтобы в семьях были мир и благополучие. Всех с праздником, Рождеством Христовым», — сказал митрополит Алексий.

Позже в честь праздника Алексей Текслер с семьей посетил Христорождественский собор. Напомним, сегодня ночью здесь состоялась торжественная служба.

Материал создан ИА «Первое областное».