Челябинцы празднуют Рождество Христово

Торжественная служба прошла в ночь на 7 января

Сегодня, 7 января, православные христиане отмечают один из главных праздников — Рождество. В Челябинске торжественную службу провели в Христорождественском соборе на Северо-Западе города. Как встречали светлый праздник — в снимках фотокорреспондента ИА «Первое областное».

Божественная литургия прошла в ночь: началась за несколько минут до наступления 7 января и окончилась почти в половину третьего утра. Православные челябинцы смогли за это время послушать церковный хор и отрывки из Библии, получить благословение архиерея, прочитать молитвы. Напомним, до этого христиане выдержали пост длиной в 40 дней.

Богослужение провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Традиционно во время рождественской службы читают отрывки из Евангелия, митрополит оглашает Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обращается к прихожанам. Позже происходит причащение верующих.

Храм с трудом вместил всех желающих прийти на торжество — очередь из челябинцев, желающих попасть на службу, выстроилась на улице. За это время прихожане смогли рассмотреть украшения, которые подарили храму перед праздником: подсветку, ледяной вертеп и светящиеся скульптуры.

Для Христорождественского собора Рождество стало первым престольным праздником, так как величественный храм освящен в честь Рождества Христова.

Напомним, вчера в собор доставили ковчег с частью яслей, в которые был положен Иисус после рождения. В Рождество челябинцы смогут поклониться реликвии.

Материал создан ИА «Первое областное».