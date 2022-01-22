Магнитогорский фотограф развенчивает мифы о зимней рыбалке

Опасности подледного лова, сухой червяк и меню на обед – от опытного рыбака Вадима Бурляева

Житель Магнитогорска Вадим Бурляев профессионально занимается фотографией и любит рыбалку. Зимой он может провести на льду не только целый день, но и ночь. Трофеями Вадим угощает друзей и своих котов, иногда берет с собой не только удочку, но и фотоаппарат. Впечатляющими снимками он поделился с читателями информагентства «Первое областное», а также попытался развенчать некоторые мифы о зимней рыбалке.

Вадима «заразил» рыбалкой отец Николай Петрович. Он взял пятилетнего мальчика на ближайшее к Магнитогорску озеро, и с тех пор в семье Бурляевых стало два профессиональных рыбака. Летние каникулы Вадим проводил в деревне, где с мальчишками удил рыбу, обошел все окрестные леса и поля. Молодой человек признается, что очень любит природу, снимками уральских пейзажей он делится в социальных сетях.

«Фотографии, — это, то что мне нравится и то, чем я зарабатываю. Но рыбалка — это моя страсть и азарт», — говорит Вадим.

Молодой человек признается, что часто сталкивается с недоумением и непониманием со стороны знакомых: многие думают, что рыбалка — это отдых для пенсионеров. Вадим поясняет, что люди остаются заложниками своих стереотипов, а когда видят его снимки, просятся на рыбалку ради красивых кадров.

Фотограф решил развенчать популярные мифы.





Миф № 1: Рыбалка — это скучно

«Мне очень часто об этом говорят. Но ведь кто-то любит охоту, кто-то коллекционирует монеты. Я люблю природу, на воде я отдыхаю от суеты и дел. Мне не надо шумных компаний на берегу, посиделок, шашлыков. Я люблю уединение и это меня заряжает. Как бы ни был занят, я стараюсь планировать вылазки на природу. У меня на рыбалке свой азарт, своя страсть», — говорит Вадим.

Миф № 2: Если улова нет, то рыбалка не удалась

«Для меня главное – процесс. Можно вообще прийти домой без улова, но классно провести день. Я недавно домой вернулся затемно, часов в восемь-девять вечера, практически пустой, но очень довольный. Целый день экспериментировал с глубиной, местом, подкормкой, пытался обхитрить рыбу. Так про время и забыл. Я хожу на лед за настроением, а не за рыбой», — аргументирует молодой человек.



Миф№ 3: Чтобы улов удался, надо поплевать на червячка

«Я не верю (смеется — прим. автора.). В детстве еще плевались: тьфу-тьфу, чтобы рыба ловилась. Но ни на червяка, ни на рыбу это не влияет»,

— отвечает Вадим.

Миф№ 4: Рыбак никогда не делится снастями, чтобы не упустить удачу

«Ну, это точно придумал тот, кто просто жадничает. Рыбацкая солидарность существует, и если что-то надо, то сосед поделится. Например, часто друзья просятся со мной, хотят попробовать поудить. Я делюсь с ними и удочками, и жерлицами. Это не проблема», — говорит Вадим.



Миф № 5: Рыбаки — это те, кому заняться нечем

«Ну, это, наверное, женщины придумали, от которых мужья сбегают на рыбалку. Я — не бездельник»,







— говорит Вадим.

Миф № 6: На рыбалку нельзя брать женщин

«Здесь я не то, что соглашусь, но, пожалуй, даже подтвержу этот миф. У моего папы был такой случай много лет назад. Он с другом отправился на рыбалку уже на последний лед. А товарищ взял свою подругу. Они удили с утра, к полудню льдина взяла, да и оторвалась от берега. Отец пытался допрыгать до суши по льдинам, одна перевернулась, он в болотных сапогах кое-как выплыл. Выбрался на берег, в суете пытался надуть лодку, чтобы спасти пару на льдине, — сломался клапан. Стоя на коленях, ртом надувал ее. Потом на полумягкой лодке вытащил-таки друзей», — рассказывает Вадим.





Миф№ 7: Нельзя брать рыбные консервы, чтобы не обижать живность

«Тоже слышал про это. Однажды я пошел на рыбалку с одним знакомым, опытным рыболовом. Целый день у нас не клевало. Сели на обед, я достал консервы, а он и говорит: так вот почему у нас улова нет. Вроде и не верю, но с тех пор я с собой консервы не беру», — делится фотограф.



У Вадима в запасе много историй и рыбацких баек, хотя сам он признается, что любит рыбалку в одиночестве, уединении. Молодой человек не приветствует сети и искренне не понимает тех, для кого ловля рыбы становится источником доходов.