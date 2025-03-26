В Челябинские прошел фестиваль «Платье города-2025»

Известные и начинающие дизайнеры представили свои наработки

В Челябинске прошел фестиваль «Платье города-2025», который объединил местных ценителей моды в одно время, в одном месте. Как это было, смотрите в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Площадкой для проведения фестиваля стал Театр оперы и балета имени М. И. Глинки. Мероприятие открыла первая леди региона, общественный деятель Ирина Текслер.





«Этот фестиваль 25 лет проводят в Челябинске, это стоит больших трудов. Со стороны кажется, что мода — это нечто эфемерное, красивое, что она сама по себе рождается. Нет, это, конечно же, огромный труд, это серьезная работа команды», — сказала Ирина Текслер.

Кстати, не обошлось и без анонсов — 31 мая в Нагайбакском районе состоится Парижская неделя моды.

Начался показ с VIP-дефиле, на подиум вышли знаменитости, внесшие вклад в развитие Челябинска. В этот день под софитами можно было увидеть бизнесменов, педагогов, деятелей культуры, оперных певцов.









Следующими позировать вышли сотрудники Первого областного медиахолдинга. Наши модели: спортивный журналист и редактор Виталий Визаулин, главный редактор радиостанции «Business FM. Челябинск» Андрей Фролов, ТВ-редактор Анастасия Плотникова, замгендиректора по маркетингу и ТВ-контенту Марина Тимофеева и руководитель службы информации канала «Урал 1» Инна Левошина.





После высокую моду продолжили показывать челябинские модели.









На подиуме продемонстрировали коллекции Галины Синициной «Сказы русские», «Виноградные сны» Оксаны Давыдовой, «Физики и лирики» Баранова Никиты, «Девичьи грезы» Маляровой Ольги и другие.



