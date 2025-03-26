«Мода на Южном Урале задает акцент на всю страну»: в Челябинске стартовал фестиваль «Платье города-2025»

Открыла мероприятие Ирина Текслер

В Челябинске стартовал фестиваль «Платье города-2025», он проводится в столице Южного Урала уже 25-й раз. Открыла мероприятие первая леди региона, общественный деятель Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Этот фестиваль 25 лет проводят в Челябинске, это стоит больших трудов. Со стороны кажется, что мода — это нечто эфемерное, красивое, что она сама по себе рождается. Нет, это, конечно же, огромный труд, это серьезная работа команды. Сегодня креативные индустрии моды — один из серьезнейших секторов экономики у нас в стране. Я очень рада, что у нас такое количество локальных дизайнеров, которых знают и в Москве, и за рубежом. Мода на Южном Урале задает акцент на всю страну», — сказала Ирина Текслер.

На подиум сегодня вышли не только модели, но и известные и влиятельные люди Челябинской области. Также по сцене продефилировали сотрудники Первого областного медиахолдинга.